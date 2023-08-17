Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может подписать нападающего «Лиона» слухи

17 Августа 2023 • 19:48 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.75 X 3.60 2 1.97
20.08 18:30

Нападающий «Лиона» Брэдли Баркола может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

Как стало известно журналисту Фабрису Хоукинсу, «синие» уже связывались с французским клубом по возможному трансферу 20-летнего вингера. По данным источника, «Лион» готов отпустить Баркола, если за него предложат 50 миллионов евро.

Сообщается, что ранее «ПСЖ» предложил «Лиону» 35 миллионов евро за игрока, но клуб не устроила данная сумма.

В текущем сезоне Баркола принял участие в одном матче чемпионата Франции и не отметился результативными действиями. Трудовой договор вингера с «Лионом» рассчитан до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08.23 в 21:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.21 3.25 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Августа
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» повесил ценник на Кудуса — хавбек может перейти в «Вест Хэм» слухи
19:52 · Англия. Премьер-лига
Лапорт согласовал контракт с «Аль-Насром»
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать нападающего «Лиона» слухи
19:26 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне прооперируют
19:21 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Астон Виллы» планирует договориться с Акуньей в ближайшее время слухи
19:16 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Челси» Рис Джеймс рискует пропустить несколько месяцев
17:49 · Англия. Премьер-лига
Роберт Санчес сменил игровой номер в «Челси»
17:39 · Англия. Премьер-лига
Байдачный: «Гвардиола создал новый футбол»
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Симеоне поговорил с игроком «Тоттенхэма», которого хочет подписать
16:48 · Россия. Премьер-лига
​Уткин: «Кейн ушёл из «Тоттенхэма», но Дзюбу все равно не позвали»
16:25 · Англия. Премьер-лига
​Уолкотт собирается завершить карьеру
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» объявил о продлении контракта с Олисе – им интересовался «Челси» официально
15:46 · Англия. Премьер-лига
​«Реал Сосьедад» почти договорился с Регилоном
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» просит 35 миллионов евро за Трево Чалобу
15:31 · Англия. Премьер-лига
Олисе не перейдёт в «Челси», игрок подписал новый контракт с «Кристал Пэлас»
Все новости
Рекомендуем