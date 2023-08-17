Нападающий «Лиона» Брэдли Баркола может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

Как стало известно журналисту Фабрису Хоукинсу, «синие» уже связывались с французским клубом по возможному трансферу 20-летнего вингера. По данным источника, «Лион» готов отпустить Баркола, если за него предложат 50 миллионов евро.

Сообщается, что ранее «ПСЖ» предложил «Лиону» 35 миллионов евро за игрока, но клуб не устроила данная сумма.

В текущем сезоне Баркола принял участие в одном матче чемпионата Франции и не отметился результативными действиями. Трудовой договор вингера с «Лионом» рассчитан до 2026 года.