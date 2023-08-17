​Де Брёйне прооперируют

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне всё-таки перенесёт операцию. Как сообщает на своих страницах издание HLN, соответствующее решение уже было принято. Хирургическое вмешательство пройдёт в Антверпене.

Напомним, что де Брёйне повредил подколенное сухожилие в матче первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли». Бельгийского полузащитника пришлось менять уже по ходу первого тайма.

На восстановление Кевину де Брёйне понадобится примерно три-четыре месяца. Таким образом, снова выйти на футбольное поле полузащитник «Манчестер Сити» сможет ближе к концу календарного года.