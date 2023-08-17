Руководство «Астон Виллы» планирует как можно быстрее завершить переход аргентинского защитника Маркоса Акуньи.

По информации журналиста Фабрицио Романо, боссы бирмингемского клуба хотят, чтобы сделка между коллективом и игроком была заключена уже сегодня. Ожидается, что в ходе нового раунда переговоров будут согласованы условия уже с «Севильей». Что же касается «андалусийцев», то руководство победителей Лиги Европы изучают возможность подписания хорвата Борны Сосы, который остаётся приоритетным вариантом в случае ухода Акуньи.

Напомним, что Маркос является чемпионом мира - 2022. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего футболиста в 10 миллионов евро.