Капитан «Челси» Рис Джеймс рискует пропустить несколько месяцев

Защитник «Челси» Рис Джеймс из-за очередной травмы может пропустить несколько месяцев. Об этом на своих страницах рассказывает Evening Standard.

В то ж время отмечается, что точные сроки восстановления капитана «Челси» пока неизвестны – результатов медицинского обследования ещё нет.

Стоит сказать, что в последние годы из-за травм колена и проблем с подколенным сухожилием Джемс много времени провёл в лазарете.

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1. Теперь команда Маурисио Почеттино готовится к дерби с «Вест Хэмом». Команды сыграют в воскресенье, 20 августа.