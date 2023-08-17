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Капитан «Челси» Рис Джеймс рискует пропустить несколько месяцев

17 Августа 2023 • 19:16 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
20.08 18:30

Защитник «Челси» Рис Джеймс из-за очередной травмы может пропустить несколько месяцев. Об этом на своих страницах рассказывает Evening Standard.

В то ж время отмечается, что точные сроки восстановления капитана «Челси» пока неизвестны – результатов медицинского обследования ещё нет.

Стоит сказать, что в последние годы из-за травм колена и проблем с подколенным сухожилием Джемс много времени провёл в лазарете.

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1. Теперь команда Маурисио Почеттино готовится к дерби с «Вест Хэмом». Команды сыграют в воскресенье, 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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