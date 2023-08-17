Роберт Санчес сменил игровой номер в «Челси»

Новый вратарь «Челси» решил изменить свой игровой номер.

Пресс-служба лондонского клуба сообщила о том, что испанский футболист будет выступать за «Челси» под 1-м номером. Напомним, 25-летний Санчес перебрался в стан «синих» из «Брайтона» текущим летом. Сразу после перехода голкипер выбрал себе футболку с 31-м номером, однако после отъезда Кепы Аррисабалаги в мадридский «Реал», Санчес решил забрать номер своего коллеги по цеху.

В первом туре Английской премьер-лиги «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1. В следующем туре «синие» встретятся с «Вест Хэмом» (20 августа).