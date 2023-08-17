Байдачный: «Гвардиола создал новый футбол»

Бывший нападающий «Динамо» Анатолий Байдачный ответил на вопрос о лучшем тренере в Европе.

«А кто еще может быть достоин, кроме Гвардиолы? (смеется). Ему каждый год должны вручать эту награду. Создал новый футбол. Теперь он выигрывает и выигрывает. Он как Месси», — заявил Байдачный Legalbet.

Ранее УЕФА опубликовал список претендентов на приз лучшему тренеру года по итогам прошлого сезона. Стоит отметить, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попал в число фаворитов.

16 августа «Манчестер Сити» одолел «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались «горожане» - 5:4.