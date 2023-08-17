​Симеоне поговорил с игроком «Тоттенхэма», которого хочет подписать

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне уже поговорил с полузащитником «Тоттенхэма» Пьером-Эмилем Хёйбьергом. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Рубен Уриа.

«Атлетико» хочет подписать Хёйбьерга, и сам футболист тоже хочет перебраться в мадридский клуб. Оформление этого трансфера до закрытия летнего трансферного окна возможно.

Пьеру-Эмилю Хёйбьергу 28 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают датчанина в 45 миллионов евро. За «Тоттенхэм» полузащитник выступает с лета 2020 года после трансфера из «Саутгемптона».