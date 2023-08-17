​Уолкотт собирается завершить карьеру

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт собирается объявить о завершении карьеры. Об этом рассказывает talkSPORT, ссылаясь на собственные источники.

По завершению прошлого сезона Уолкотт покинул «Саутгемптон», который вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип. С тех пор 34-летний нападающий не имеет клубной прописки.

По ходу карьеры Тео Уолкотт поиграл за «Саутгемптон», «Арсенал» и «Эвертон». Форвард провёл 47 матчей за национальную сборную Англии. В них Уолкотт записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.