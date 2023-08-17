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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Уолкотт собирается завершить карьеру

17 Августа 2023 • 16:25 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт собирается объявить о завершении карьеры. Об этом рассказывает talkSPORT, ссылаясь на собственные источники.

По завершению прошлого сезона Уолкотт покинул «Саутгемптон», который вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип. С тех пор 34-летний нападающий не имеет клубной прописки.

По ходу карьеры Тео Уолкотт поиграл за «Саутгемптон», «Арсенал» и «Эвертон». Форвард провёл 47 матчей за национальную сборную Англии. В них Уолкотт записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Тео Уолкотт
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