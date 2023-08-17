«Кристал Пэлас» на страницах своего сайта сообщил о подписании нового контракта с атакующим полузащитником Майклом Олисе. 21-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано на четыре сезона.

Ранее о пролонгации трудового соглашения с Олисе в социальных сетях сообщал председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.

Как известно, слухи активно связывали Майкла Олисе с «Челси». Портал transfermarkt оценивает футболиста в 38 миллионов евро. За «Кристал Пэлас» футболист провёл 71 матч, в которых забил шесть голов и отдал 19 голевых передач на партнёров.