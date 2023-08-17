​«Реал Сосьедад» почти договорился с Регилоном

В летнее трансферное окно защитник Серхио Регилон может сменить «Тоттенхэм» на «Реал Сосьедад». Как сообщает Relevo, испанский клуб почти согласовал с 26-летним Регилоном условия личного контракта. Теперь «Реал Сосьедаду» нужно договориться со «шпорами». Представители Ла Лиги надеются взять Регилона в аренду с опцией дальнейшего выкупа.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Серхио Регилон выступал в аренде за мадридский «Атлетико». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают воспитанника академии «Реала» в 10 миллионов евро.

Добавим, что «Реал Сосьедад» в новом сезоне выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.