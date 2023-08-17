Олисе не перейдёт в «Челси», игрок подписал новый контракт с «Кристал Пэлас»

Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе не перейдёт в «Челси». Президент «орлов» Стив Пэриш в своих социальных сетях объявил, что 21-летний англичанин подписал с клубом новый четырёхлетний контракт.

Это событие стало довольно неожиданным поворотом для руководства «Челси», которое ранее выразило желание выплатить отступные в размере 45 миллионов евро. Сам Олисе якобы уже дал согласие на переход, но в последний момент всё сорвалось.

Майкл в данный момент восстанавливается после травмы и вернётся на поле только в октябре. Олисе в детстве чисилился в академии «Челси», но покинул её в раннем возрасте. В прошлом сезоне вингер отметился голом и 11 ассистами в АПЛ.