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«Манчестер Сити» принял предложение «Аль-Насра» по Лапорту

17 Августа 2023 • 15:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
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19.08 22:00

«Манчестер Сити» принял предложение «Аль-Насра» по трансферу защитника Эмерика Лапорта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас клубы ждут решения от самого футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего испанца также заинтересован мадридский «Реал», который ищет замену травмированному Эдеру Милитао.

Напомним, Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» в январе 2018 года из «Атлетика». В прошлом сезоне защитник провёл за «горожан» 24 матча, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.

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Манчестер Сити Аль-Наср Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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