«Манчестер Сити» принял предложение «Аль-Насра» по Лапорту

«Манчестер Сити» принял предложение «Аль-Насра» по трансферу защитника Эмерика Лапорта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас клубы ждут решения от самого футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего испанца также заинтересован мадридский «Реал», который ищет замену травмированному Эдеру Милитао.

Напомним, Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» в январе 2018 года из «Атлетика». В прошлом сезоне защитник провёл за «горожан» 24 матча, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.