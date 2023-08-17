Рис Джеймс получил новую травму

Капитан «Челси» Рис Джеймс вновь выбыл из строя из-за очередной травмы. По информации от журналиста Натана Гиссинга, англичанин повредил заднюю поверхность бедра. Сегодня медицинский штаб «Челси» проведёт подробное обследование, чтобы выявить степень серьёзности повреждения.

Джеймс из-за травм пропустил 45 матчей «Челси» в последних двух сезонах. Проблемы со здоровьем также не позволили правому защитнику сыграть на чемпионате мира в Катаре, где сборная Англии дошла до четвертьфинала.

Вряд ли Джеймс примет участие в ближайшем матче «Челси» против «Вест Хэма» в рамках Английской премьер-лиги.