«Челси» может усилиться полузащитником «Ноттингем Форест» Джонсоном

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику клуба «Ноттингем Форест» Бреннану Джонсону. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «Челси» уже успел обсудить возможный переход футболиста с его нынешним клубом.

В прошлом сезоне 22-летний Джонсон провёл за «Ноттингем Форест» 44 матча, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уэльса в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб близок к подписанию контракта с полузащитником «Кристал Пэлас» Майклом Олисе, однако позже стало известно, что руководство «орлов» недовольно действиями «синих».

Свой ближайший матч «Челси» проведёт 20 августа против «Вест Хэма». Начало — в 18:30 по московскому времени.