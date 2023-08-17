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«Челси» может усилиться полузащитником «Ноттингем Форест» Джонсоном

17 Августа 2023 • 15:02 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
20.08 18:30

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику клуба «Ноттингем Форест» Бреннану Джонсону. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «Челси» уже успел обсудить возможный переход футболиста с его нынешним клубом.

В прошлом сезоне 22-летний Джонсон провёл за «Ноттингем Форест» 44 матча, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уэльса в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб близок к подписанию контракта с полузащитником «Кристал Пэлас» Майклом Олисе, однако позже стало известно, что руководство «орлов» недовольно действиями «синих». 

Свой ближайший матч «Челси» проведёт 20 августа против «Вест Хэма». Начало — в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест трансферы футбола - лето 2023 Бреннан Джонсон
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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