Спортивный директор «Вест Хэма» проведёт новые переговоры по трансферу Кудуса

Спортивный директор лондонского «Вест Хэма» Тим Штайдтен готовится провести новые переговоры с амстердамским «Аяксом» по трансферу нападающего Мохаммеда Кудуса. Журналист Санти Уна сообщает, что встреча между спортивным директором «молотобойцев» и представителями «аяксидов» состоится уже сегодня.

Сам Кудус уже дал согласие на переход в «Вест Хэм», хотя ранее отказался от трансфера в «Брайтон». «Молотобойцы» надеются поскорее найти компромисс с «Аяксом» и оформить сделку.

Кудус может заменить в «Вест Хэме» полузащитника Лукаса Пакета, который в ближайшее время с большой долей вероятности окажется в «Манчестер Сити».