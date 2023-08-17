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​Раскрыт важный пункт из нового возможного контракта Бернарду Силвы

17 Августа 2023 • 13:28 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
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19.08 22:00

Всё идёт к тому, что полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва не станет менять клубную прописку этим летом, хотя ранее сам португалец говорил о желании принять новый вызов в своей карьере.

Несколько источников сообщают о том, что Силва не просто останется, а подпишет новый контракт с «Манчестер Сити». В программе El Chiringuito TV был озвучен инсайд – в новом трудовом соглашении Бернарду будет прописана опция выкупа за 50 миллионов евро, которую можно будет активировать следующим летом. Таким образом, через год португальцу будет проще сменить клуб при желании.

Отметим, что 10 августа Бернарду Силва отпраздновал 29-й день рождения.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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