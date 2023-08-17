Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зиеш прошёл медосмотр в «Галатасарае», скоро о трансфере объявят официально

17 Августа 2023 • 13:26 Комментировать
Галатасарай
...
Трабзонспор
1 1.55 X 4.40 2 5.70
19.08 21:45

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш вопреки пессимистичным прошёл медосмотр в турецком «Галатасарае». По информации от Sami Yeni Haber, процедура прошла успешно и скоро о трансфере должны объявить официально.

Ранее «Галатасарай» согласовал условия сделки с «Челси», но к медосмотру Зиеша было приковано много внимания. Дело в том, что ранее Хаким не прошёл тесты в «Аль-Насре», из-за чего его трансфер сорвался. У марокканца были обнаружены проблемы с коленом.

Напомним, Зиеш во второй половине прошлого сезона очень редко выходил на поле в составе «Челси». Хаким в январе этого года мог перейти в «ПСЖ», но клубы не успели подписать документы до дедлайна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Челси Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ ТРАБЗОНСПОР
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
13:39 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Вест Хэма» проведёт новые переговоры по трансферу Кудуса
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» решил не отпускать Ортегу в «Баварию»
13:28 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыт важный пункт из нового возможного контракта Бернарду Силвы
13:26 · Англия. Премьер-лига
Зиеш прошёл медосмотр в «Галатасарае», скоро о трансфере объявят официально
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» закрывает сделку по Лавии
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» узнал стоимость Пакета
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется вингером ПСВ Бакайоко
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» требует от «Ливерпуля» свыше 80 миллионов евро за Дукуре
13:00 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о травмах де Брёйне и Тимбера
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласился продать Холла «Ньюкаслу» за 32,6 миллионов евро
12:44 · Англия. Премьер-лига
Окружение Кудуса мешает переговорам с «Аяксом» и «Брайтоном»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Новичок АПЛ «Лутон» подписал известного вратаря официально
12:17 · Англия. Премьер-лига
Переход Зиеша из «Челси» в «Бешикташ» сорвался - известна причина
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Вольфсбург» и «Ноттингем Форест» заинтересованы в Костиче, «Ювентус» просит 20 миллионов евро
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит два трансфера 1
Все новости
Рекомендуем