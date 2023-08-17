Зиеш прошёл медосмотр в «Галатасарае», скоро о трансфере объявят официально

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш вопреки пессимистичным прошёл медосмотр в турецком «Галатасарае». По информации от Sami Yeni Haber, процедура прошла успешно и скоро о трансфере должны объявить официально.

Ранее «Галатасарай» согласовал условия сделки с «Челси», но к медосмотру Зиеша было приковано много внимания. Дело в том, что ранее Хаким не прошёл тесты в «Аль-Насре», из-за чего его трансфер сорвался. У марокканца были обнаружены проблемы с коленом.

Напомним, Зиеш во второй половине прошлого сезона очень редко выходил на поле в составе «Челси». Хаким в январе этого года мог перейти в «ПСЖ», но клубы не успели подписать документы до дедлайна.