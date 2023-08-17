«Челси» закрывает сделку по Лавии

Полузащитник Ромео Лавия в ближайшее время будет представлен в качестве футболиста «Челси». О скором закрытии сделки в социальных сетях информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Челси» и «Саутгемптон» готовятся завершить/подписать все документы по трансферу Лавии», - написал Романо.

19-летний Ромео Лавия переходит в «Челси» после одного сезона в «Саутгемптоне». Весной команда вылетела из Премьер-лиги в Чемпионшип и теперь будет стараться вернуться. Авторитетный портал transfermarkt оценивает Лавию в 32 миллиона евро.

Ближайший матч АПЛ «Челси» проведёт 20 августа – против «Вест Хэма».