«Манчестер Сити» узнал стоимость Пакета

«Манчестер Сити» ведет переговоры с лондонским «Вест Хэмом» по трансферу бразильского полузащитника Лукаса Пакета.

По сведениям журналистов The Telegraph, «молотобойцы» определились с суммой, за которую готовы продать бразильского хавбека. Лондонский клуб рассчитывает выручить с продажи Пакета 85 миллионов фунтов (~100 млн евро).

«Манчестер Сити» пока предлагает гораздо меньшие деньги. Переговорный процесс между клубами продолжается.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Лукас сыграл 28 матчей, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.