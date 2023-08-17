«Ливерпуль» интересуется вингером ПСВ Бакайоко

Руководство «Ливерпуля» интересуется вингером нидерландского ПСВ Жоаном Бакайоко.

По информации журналиста Рика Эльфринка, «мерсисайдцы» входят в число клубов, которые запросили у представителей бельгийского футболиста финансовые условия для подписания. Отмечается, что полузащитник ПСВ пользуется большим спросом на трансферном рынке. Также известно, что «Бёрнли» больше не является вариантом для Бакайоко.

Воспитанник ПСВ провёл 40 матчей в составе родного клуба, забив семь голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока сборной Бельгии в 10 миллионов евро.