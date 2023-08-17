«Кристал Пэлас» требует от «Ливерпуля» свыше 80 миллионов евро за Дукуре

«Кристал Пэлас» повесил ценник на своего опорного полузащитника Шейка Дукуре, который интересен «Ливерпулю». По информации от журналиста Дома Смита, «орлы» требуют за малийца 80,5 миллионов евро.

«Ливерпуль» надеется, что сможет сбить ценник хотя бы до 70 миллионов, но «Кристал Пэлас» пока не идёт на уступки. Команда Роя Ходжсона отчаянно пытается сохранить 23-летнего Дукуре, который перебрался в АПЛ лишь прошлым летом из французского «Ланса».

Отмечается, что альтернативными вариантами для «Ливерпуля» являются Жоау Палинья из «Фулхэма» и Кефрен Тюрам из «Ниццы».