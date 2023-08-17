Артета высказался о травмах де Брёйне и Тимбера

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травмах защитника команды Юррьена Тимбера и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.

«Травмы Тимбера и де Брёйне связаны с большим количеством матчей. Это невероятно тяжело. Лучше вообще не смотреть на календарь игр ближайших 1,5 лет. Есть большие опасения по этому поводу, однако я не знаю, кому нужно говорить об этом», - приводит слова испанского тренера издание Football London.

Напомним, что Тимбер получил повреждение крестообразных связок и угодил в лазарет на длительный период времени.

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