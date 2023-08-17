«Челси» согласился продать Холла «Ньюкаслу» за 32,6 миллионов евро

Лондонский «Челси» дал добро на продажу своего полузащитника Льюиса Холла в «Ньюкасл». Сделка обойдётся «сорокам» в 32,6 миллионов евро + бонусы. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Совсем недавно Холл подписал с «Челси» долгосрочный контракт и готовился перейти в аренду в «Кристал Пэлас». Тем не менее, в последний момент в сделку вмешался «Ньюкасл», который выразил желание выкупить 18-летнего Холла на постоянной основе.

Холл дебютировал за «Челси» в прошлом сезоне и провёл несколько матчей в стартовом составе. Льюис открыт к переходу в «Ньюкасл», так как хочет выступать в Лиге чемпионов.