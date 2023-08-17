Окружение Кудуса мешает переговорам с «Аяксом» и «Брайтоном»

Возможный переход ганского полузащитника «Аякса» Мохаммеда Кудуса в английский «Брайтон» находится под вопросом.

По информации журналиста Voetbal International, проблема в переговорном процессе связана с окружением футболиста, поскольку ни один клуб не смог принять их требования. Сообщается, что «Аякс» и «Брайтон» заключили соглашение с самим хавбеком, а затем агенты Кудуса выдвинули дополнительные требования, из-за которых руководство «чаек» почувствовало себя обманутым.

Напомним, что Мохаммед Кудус этим летом привлёк внимание «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенала». В прошедшем сезоне ганец забил 11 голов при трёх ассистах в 30 матчах чемпионата Нидерландов.