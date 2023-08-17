Новичок Английской премьер-лиги «Лутон» усилился новым вратарем. Ряды команды пополнил 35-летний нидерландский голкипер Тим Крул, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне вратарь выступал за «Норвич». Он принял участие в 17 поединках во всех турнирах. Трансферная стоимость нидерландца оценивается в 600 тысяч евро.

«Лутон» неудачно стартовал в новом розыгрыше чемпионата Англии, потерпев крупное гостевое поражение от «Брайтона» со счетом 1:4. Следующий матч в Премьер-лиге команда проведет против лондонского «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в пятницу, 25 августа.