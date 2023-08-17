Переход Зиеша из «Челси» в «Бешикташ» сорвался - известна причина

Переход марокканского вингера Хакима Зиеша из лондонского «Челси» в стамбульский «Бешикташ» сорвался, об этом рапортуют журналисты AS.

Сделка была близка к официальном завершению, однако футболист провалил медицинский осмотр. Ранее по аналогичной причине не состоялся трансфер африканца в саудовский «Аль-Наср».

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги 30-летний игрок провел 18 поединков, в которых записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт Зиеша с «пенсионерами» рассчитан до конца июня 2025 года. Его стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.