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«Манчестер Сити» готовит два трансфера

17 Августа 2023 • 12:01 Комментировать (1)

Руководство «Манчестер Сити» собирается усилить состав команды до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей, в сфере интересов «горожан» находятся два игрока.

Согласно сведениям источника, чемпион Англии хочет оформить трансферы Лукаса Пакета из лондонского «Вест Хэма» и Жереми Доку, выступающего в чемпионате Франции за «Ренн».

Пакета связан контрактными обязательствами с «молотобойцами» до лета 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Контракт Доку с «Ренном» истекает в 2025 году. Рыночный ценник бельгийца – 28 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лукас Пакета Жереми Доку трансферы футбола - лето 2023
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Misha_diablo_football
17 Августа 2023 в 13:37
танцор и горилла по ходу присоединятся к голубым...
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