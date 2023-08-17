«Манчестер Сити» готовит два трансфера

Руководство «Манчестер Сити» собирается усилить состав команды до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей, в сфере интересов «горожан» находятся два игрока.

Согласно сведениям источника, чемпион Англии хочет оформить трансферы Лукаса Пакета из лондонского «Вест Хэма» и Жереми Доку, выступающего в чемпионате Франции за «Ренн».

Пакета связан контрактными обязательствами с «молотобойцами» до лета 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Контракт Доку с «Ренном» истекает в 2025 году. Рыночный ценник бельгийца – 28 миллионов.