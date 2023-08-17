«Кристал Пэлас» недоволен действиями «Челси» в сделке по Олисе

«Кристал Пэлас» задерживает трансфер своего вингера Майкла Олисе в лондонский «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «орлы» недовольны действиями «пенсионеров».

«Кристал Пэлас» считает, что «Челси» договорился с Олисе об условиях личного контракте ещё преед тем, как обратиться к клубу за трансфером. Источник сообщает, что несмотря на недопонимание между командами, «Челси» уверен в трансфере и согласовывает последние детали. Напомним, «синие» должны заполучить Майкла за отступные в размере 40 миллионов евро.

21-летний Олисе в прошлом сезоне забил гол и отдал 11 ассистов в чемпионате Англии.