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«Реал» может перехватить у «Аль-Насра» защитника «Манчестер Сити»

17 Августа 2023 • 11:49 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
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19.08 20:30

Мадридский «Реал» нацелился на защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. По информации от инсайдера Мартина Блэкбёрна, «королевский клуб» может перехватить игрока сборной Испании у «Аль-Насра». Напомним, команда из Саудовской Аравии ранее согласовала с защитником условия контракта.

«Реал» хочет приобрести Лапорта на замену Эдеру Милитао, который из-за травмы крестообразных связок колена рискует пропустить весь сезон. Сообщается, что Лапорт в данный момент выбирает между «Реалом» и «Аль-Насром», взвешивая все за и против.

Лапорт за свою карьеру в «Манчестер Сити» 5 раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Аль-Наср Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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