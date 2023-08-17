«Реал» может перехватить у «Аль-Насра» защитника «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» нацелился на защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. По информации от инсайдера Мартина Блэкбёрна, «королевский клуб» может перехватить игрока сборной Испании у «Аль-Насра». Напомним, команда из Саудовской Аравии ранее согласовала с защитником условия контракта.

«Реал» хочет приобрести Лапорта на замену Эдеру Милитао, который из-за травмы крестообразных связок колена рискует пропустить весь сезон. Сообщается, что Лапорт в данный момент выбирает между «Реалом» и «Аль-Насром», взвешивая все за и против.

Лапорт за свою карьеру в «Манчестер Сити» 5 раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.