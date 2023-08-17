Артета рассказал, будет ли «Арсенал» покупать игрока на замену Тимберу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, собирается ли его команда покупать игрока на замену Юррьену Тимберу, который из-за травмы крестообразных связок колена рискует пропустить весь сезон.

«Сейчас мы должны оценить, как лучше всего использовать игроков, которые у нас есть. Мы всегда готовы отреагировать, но это касается не только травм, а и тех случаев, когда на рынке появляются интересные варианты», – сказал Артета на пресс-конференции.

Ранее «Арсенал» связывали с Мохамедом Симаканом из «РБ Лейпцига». «Канониры» пока не обращались к «красным быкам» по поводу трансфера. Напомним, сделка по Тимберу этим летом обошлась «Арсеналу» в сумму в районе 50 миллионов евро.