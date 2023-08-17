Эндо получил разрешение отправиться на медосмотр в «Ливерпуль»

Полузащитник немецкого «Штутгарта» Ватару Эндо получил разрешение от своей команды вылететь на медосмотр в новой команде. Напомним, 30-летний японец очень близок к переходу в «Ливерпуль», который ранее согласовал его трансфер за 20 миллионов евро.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что медосмотр Эндо может состояться уже сегодня. Помимо 20 миллионов евро «Ливерпуль» в будущем также может выложить ещё 5 миллионов в виде бонусов.

Эндо выступает за «Штутгарт» с 2019 года. Полузащитник является капитаном сборной Японии и успел провести за команду 50 матчей, где отметился двумя забитыми голами.