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Эндо получил разрешение отправиться на медосмотр в «Ливерпуль»

17 Августа 2023 • 11:25 Комментировать
Штутгарт
...
Бохум
19.08 16:30

Полузащитник немецкого «Штутгарта» Ватару Эндо получил разрешение от своей команды вылететь на медосмотр в новой команде. Напомним, 30-летний японец очень близок к переходу в «Ливерпуль», который ранее согласовал его трансфер за 20 миллионов евро.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что медосмотр Эндо может состояться уже сегодня. Помимо 20 миллионов евро «Ливерпуль» в будущем также может выложить ещё 5 миллионов в виде бонусов.

Эндо выступает за «Штутгарт» с 2019 года. Полузащитник является капитаном сборной Японии и успел провести за команду 50 матчей, где отметился двумя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Ватару Эндо
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