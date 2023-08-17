Артета: «Сака продолжает расти год за годом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал прогресс полузащитника Букайо Сака. Напомним, в первом туре нового розыгрыша Английской премьер-лиги 21-летний вингер отметился голом издали в ворота «Ноттингем Форест».

«Сака продолжает расти год за годом. Он ставит перед собой всё новые цели и требования, стараясь им соответствовать. Букайо очень голоден и имеет большое желание учиться. Он хочет совершенствоваться и стать игроком, который решает судьбу матчей каждые 3 дня», – сказал Артета на пресс-конференции.

Прошлый сезон Сака закончил с 14 голами и 11 результативными передачами в Премьер-лиге.