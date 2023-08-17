Артета: «С Зинченко всё в порядке»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии защитника Александра Зинченко, который недавно возобновил тренировки с командой.

«С Зинченко всё в порядке, он тренировался с нами в последние дни. Надеемся, что он сможет быть доступен уже в ближайшее время. Габриэль Жезус до сих пор не восстановился, но со всеми остальными всё в порядке, за исключением Юррьена Тимбера», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Зинченко перебрался в «Арсенал» прошлым летом из «Манчестер Сити». В прошлом сезоне украинец был основным футболистом в команде Микеля Артеты.