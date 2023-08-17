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Зиеш прошёл первую часть медосмотра в «Галатасарае», турецкий клуб ждёт результаты

17 Августа 2023 • 10:50 Комментировать
Галатасарай
...
Трабзонспор
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19.08 21:45

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш уже успел пройти первую часть медосмотра в турецком «Галатасарае». По информации от Sky Sports, «львы» ожидают результатов обследования, прежде чем приступить ко второй части процедуры.

Напомним, ранее Зиеш не смог перейти в «Аль-Наср» по той причине, что провалил медосмотр. На обследовании у марокканца обнаружили проблемы с коленом, из-за чего трансфер сорвался. Именно поэтому «Галатасарай» очень тщательно относится к медосмотру Хакима.

Зиеш в последнее время тренировался отдельно от первой команды «Челси». Компанию марокканцу составляли другие игроки, которые не входят в планы клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2023
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