Артета: «Райя обладает лучшими качествами для нашей игровой модели»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о трансфере голкипера Давида Райи, который перебрался на «Эмирейтс» из «Брентфорда».

«Райя обладает лучшими качествами для нашей игровой модели. Мы хотим, чтобы на каждой позиции у нас было по два игрока. Вы видели, что недавно случилось с Юррьеном Тимбером. Это может случиться и с голкипером, свежий пример – тот же Тибо Куртуа. Нам нужно быть готовыми к таким неприятностям», – заявил Артета на пресс-конференции.

Отметим, что трансфер 27-летнего Райи в «Арсенал» был оформлен на правах аренды с обязательством выкупа. Общая стоимость игрока составит свыше 40 миллионов евро.