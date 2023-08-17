Лавия прошёл медосмотр в «Челси»

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия прошёл медосмотр в стане лондонского «Челси». По информации от Sky Sports, бельгийца уже можно считать футболистом «пенсионеров», ведь игрок поставил свою подпись под контрактом. В ближайшее время ожидается официальное объявление.

Ромео провёл всего один сезон в Английской премьер-лиге за «Саутгемптон» после перехода из «Манчестер Сити» прошлым летом. «Святые» по итогам минувшей кампании вылетели в Чемпионшип, что позволило «Челси» заполучить игрока за сумму свыше 60 миллионов евро с учётом бонусов. Иначе бы «Саутгемптон» требовал больше.

Напомним, 19-летний Лавия ранее также был интересен «Ливерпулю», но «Челси» перехватил бельгийца у мерсисайдцев.