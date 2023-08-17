«Ливерпуль» может перехватить игрока у «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» может перехватить футболиста, которым давно интересуется «Манчестер Юнайтед». Речь идёт о полузащитнике «Фиорентины» Софьяне Амрабате, который стал одним из главных открытий чемпионата мира в Катаре.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Ливерпуль» всерьёз присматривается к Амрабату. Софьян может закрыть в команде Юргена Клоппа проблемную позицию опорного полузащитника. Мерсисайдцы также хотят купить у «Кристал Пэлас» Шейка Дукуре, но из-за высокой цены «скаузеры» могут остановиться на варианте с Амрабатом.

«Манчестер Юнайтед» тоже хочет приобрести Амрабата, но для этого команде нужно сначала продать двух полузащитников.