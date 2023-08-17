«Фулхэм» хочет заменить Митровича нападающим «Арсенала»

Лондонский «Фулхэм» определился с игроком, которым хочет заменить своего нападающего Александара Митровича. Напомним, серб сейчас находится в шаге от перехода в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

По информации от инсайдера Саймона Джонса, «дачники» нацелились на форварда «Арсенала» Фоларина Балогуна, который до сих пор не может найти себе новую команду. Трансфер американца оценивается в сумму в размере 58 миллионов евро. Нападающий может стать самым дорогим игроком в истории «дачников».

Напомним, Балогун в прошлом сезоне играл в аренде за «Реймс», где забил 21 гол в чемпионате Франции.