Броя интересен нескольким клубам, но «Челси» не намерен отпускать албанца

Нападающий «Челси» Армандо Броя в данный момент интересен сразу нескольким клубам из разных стран Европы. По информации от The Secret Scout, албанец интересен «Милану», «Роме», «Вест Хэму», а также не названному клубу из немецкой Бундеслиги.

Отметим, что Броя пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок колена. До этого момента албанец шёл с одним забитым голом за «Челси» в Английской премьер-лиге.

Несмотря на длительное отсутствие и восстановление, «Челси» рассчитывает на Брою в этом сезоне. Напомним, год назад албанец подписал со своим клубом долгосрочный контракт.