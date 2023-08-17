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Броя интересен нескольким клубам, но «Челси» не намерен отпускать албанца

17 Августа 2023 • 09:39 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
20.08 18:30

Нападающий «Челси» Армандо Броя в данный момент интересен сразу нескольким клубам из разных стран Европы. По информации от The Secret Scout, албанец интересен «Милану», «Роме», «Вест Хэму», а также не названному клубу из немецкой Бундеслиги.

Отметим, что Броя пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок колена. До этого момента албанец шёл с одним забитым голом за «Челси» в Английской премьер-лиге.

Несмотря на длительное отсутствие и восстановление, «Челси» рассчитывает на Брою в этом сезоне. Напомним, год назад албанец подписал со своим клубом долгосрочный контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Армандо Броя трансферы футбола - лето 2023
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