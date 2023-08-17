«Арсенал» договаривается с Эдегором по новому контракту

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор ведет переговоры с руководством лондонского «Арсенала» о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как подчеркнул журналисты, «канониры» рассчитывают в ближайшие недели оформить сделку. Продление Эдегора – одна из ближайших приоритетных задач лондонского клуба.

Мартин выступает за «Арсенал» с 2021 года. В минувшем сезоне скандинавский хавбек провел 45 поединков, в которых записал на свой счет 15 голов и восемь результативных передач. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2025 году.