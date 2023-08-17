«Арсенал» определился с игроком, которым хочет заменить Тимбера

Лондонский «Арсенал» определился с футболистом, которым хочет заменить защитника Юррьена Тимбера, который из-за травмы крестообразных связок колена рискует пропустить весь сезон. Напомним, «канониры» этим летом заплатили «Аяксу» за нидерландца сумму в районе 50 миллионов евро.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, в шорт-лист «Арсенала» входит Мохамед Симакан из «РБ Лейпцига». 23-летний француз провёл два сезона в немецкой Бундеслиге и произвёл хорошее впечатление на многие топ-клубы.

«Арсенал» пока не обращался к «РБ Лейпцигу» за Симаканом, но может активизировать попытки в ближайшее время. «Канониры» ещё в целом не определились, будут ли подписывать игрока на замену Тимберу.