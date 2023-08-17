Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» определился с игроком, которым хочет заменить Тимбера

17 Августа 2023 • 09:31 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
21.08 22:00

Лондонский «Арсенал» определился с футболистом, которым хочет заменить защитника Юррьена Тимбера, который из-за травмы крестообразных связок колена рискует пропустить весь сезон. Напомним, «канониры» этим летом заплатили «Аяксу» за нидерландца сумму в районе 50 миллионов евро.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, в шорт-лист «Арсенала» входит Мохамед Симакан из «РБ Лейпцига». 23-летний француз провёл два сезона в немецкой Бундеслиге и произвёл хорошее впечатление на многие топ-клубы.

«Арсенал» пока не обращался к «РБ Лейпцигу» за Симаканом, но может активизировать попытки в ближайшее время. «Канониры» ещё в целом не определились, будут ли подписывать игрока на замену Тимберу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
09:39 · Англия. Премьер-лига
Броя интересен нескольким клубам, но «Челси» не намерен отпускать албанца
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» договаривается с Эдегором по новому контракту
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с игроком, которым хочет заменить Тимбера
09:13 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Гвардиола запретил отмечать победу в Суперкубке»
09:02 · Англия. Премьер-лига
Мерсон оценил шансы «Челси» в АПЛ после трансфера Кайседо
08:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выразил недовольство работой АПЛ
08:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» покупает нового полузащитника
02:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн установил новый рекорд АПЛ уже в первом же туре
02:07 · Англия. Премьер-лига
Саудовский клуб пытался купить Эдерсона у «Манчестер Сити» слухи
01:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделал предложение капитану «Штутгарта»
01:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о будущем Лапорта и Палмера в «Манчестер Сити»
01:18 · Англия. Премьер-лига
Обмен Лукаку на Влаховича по-прежнему возможен
01:07 · Англия. Премьер-лига
Английские клубы 10 раз выигрывали Суперкубок УЕФА – второй показатель
00:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» закроет трансфер Амрабата, когда продаст одного из своих полузащитников слухи
00:05 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Барселона» продвинулась в переговорах по Канселу»
Все новости
Рекомендуем