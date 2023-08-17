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Грилиш: «Гвардиола запретил отмечать победу в Суперкубке»

17 Августа 2023 • 09:13 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш ответил на вопрос, будет ли он праздновать победу в Суперкубке УЕФА.

«Повторю ли празднование, как после победы в Лиге чемпионов? Нет, Гвардиола запретил. Мы улетаем домой, где вкусно поедим и расслабимся. Потом у нас будет следующий матч. Кстати, какой сегодня день? Нам предстоит восстановление, а затем возвращение к матчам Премьер-лиги», - передает слова футболиста TNT Sports.

В матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» встречался с испанской «Севильей». Основное время противостояния завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались англичане – 5:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш
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