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Мерсон оценил шансы «Челси» в АПЛ после трансфера Кайседо

17 Августа 2023 • 09:02 Комментировать

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о трансфере эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо в лондонский «Челси».

«Команда выглядит намного лучше, чем в прошлом сезоне. После подписания Кайседо лондонцы займут место в топ-4 Премьер-лиги вместо «Ливерпуля», - передает слова Мерсона портал Goal.com.

Мойсес перешел в «Челси» из «Брайтона». 21-летний футболист заключил с «пенсионерами» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до конца июня 2031 года.

Напомним, что «Челси» провалил прошлый сезон, финишировав лишь на 12-м месте в турнирной таблице английского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пол Мерсон Мойсес Кайседо
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