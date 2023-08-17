Мерсон оценил шансы «Челси» в АПЛ после трансфера Кайседо

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о трансфере эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо в лондонский «Челси».

«Команда выглядит намного лучше, чем в прошлом сезоне. После подписания Кайседо лондонцы займут место в топ-4 Премьер-лиги вместо «Ливерпуля», - передает слова Мерсона портал Goal.com.

Мойсес перешел в «Челси» из «Брайтона». 21-летний футболист заключил с «пенсионерами» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до конца июня 2031 года.

Напомним, что «Челси» провалил прошлый сезон, финишировав лишь на 12-м месте в турнирной таблице английского чемпионата.