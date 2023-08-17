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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола выразил недовольство работой АПЛ

17 Августа 2023 • 08:30 Комментировать

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в критической форме высказался в адрес АПЛ после матча за Суперкубок УЕФА против «Севильи».

«Завтра мы будем еще счастливее, когда восстановимся. Ни капли алкоголя. Нам нужно восстановить силы как можно скорее. Огромное спасибо АПЛ за то, что поставили нам матч на субботу, а не на воскресенье или понедельник», - передает слова испанского специалиста Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» победил «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА. Основное время поединка завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты Гвардиолы – 5:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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