«Ливерпуль» покупает нового полузащитника

Хавбек «Штутгарта» Ватару Эндо близок к переходу в английский «Ливерпуль», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, до конца сегодняшнего дня 30-летний полузащитник пройдет медицинское обследование, после которого поставит подпись под контрактом с мерсисайдским грандом. За трансфер Эндо «красные» выплатят «Штутгарту» 18 миллионов евро. Условия личного контракта игрока с «Ливерпулем» уже согласованы.

В минувшем сезоне Ватару провел 40 поединков за «швабов» во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачи.