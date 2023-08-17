Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» покупает нового полузащитника

17 Августа 2023 • 08:02 Комментировать

Хавбек «Штутгарта» Ватару Эндо близок к переходу в английский «Ливерпуль», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, до конца сегодняшнего дня 30-летний полузащитник пройдет медицинское обследование, после которого поставит подпись под контрактом с мерсисайдским грандом. За трансфер Эндо «красные» выплатят «Штутгарту» 18 миллионов евро. Условия личного контракта игрока с «Ливерпулем» уже согласованы.

В минувшем сезоне Ватару провел 40 поединков за «швабов» во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт Ватару Эндо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
09:02 · Англия. Премьер-лига
Мерсон оценил шансы «Челси» в АПЛ после трансфера Кайседо
08:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выразил недовольство работой АПЛ
08:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» покупает нового полузащитника
02:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн установил новый рекорд АПЛ уже в первом же туре
02:07 · Англия. Премьер-лига
Саудовский клуб пытался купить Эдерсона у «Манчестер Сити» слухи
01:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделал предложение капитану «Штутгарта»
01:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о будущем Лапорта и Палмера в «Манчестер Сити»
01:18 · Англия. Премьер-лига
Обмен Лукаку на Влаховича по-прежнему возможен
01:07 · Англия. Премьер-лига
Английские клубы 10 раз выигрывали Суперкубок УЕФА – второй показатель
00:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» закроет трансфер Амрабата, когда продаст одного из своих полузащитников слухи
00:05 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Барселона» продвинулась в переговорах по Канселу»
16 Августа
23:55 · Англия. Премьер-лига
Кейн отреагировал на слова Оуэна о своём переходе в «Баварию»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед» вместо «Ливерпуля» слухи
22:43 · Англия. Премьер-лига
Байи договорился о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед» 1
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ещё не сделала предложения по Канселу, игрок задумался о других вариантах
Все новости
Рекомендуем