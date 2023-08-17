Холанн установил новый рекорд АПЛ уже в первом же туре

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн ударно начал новый сезон английского чемпионата, он сделал дубль, и его клуб добился крупной победы - 3:0 над «Бернли». Попутно, как уточняет издание MisterChip, Холанн установил новый рекорд АПЛ.

Дело в том, что до него еще ни один игрок не забивал первые два мяча нового сезона. А Эрлинг сделал это - впервые в истории английской Премьер-лиги, то есть с 1992 года.

Во втором туре английского чемпионата «Манчестер Сити» предстоит сыграть с амбициозным «Ньюкаслом», который в первом туре чемпионата еще более крупно, 5:1, обыграл «Астон Виллу».