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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн установил новый рекорд АПЛ уже в первом же туре

17 Августа 2023 • 02:46 Комментировать
Бёрнли
0:3
Манчестер Сити
окончен

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн ударно начал новый сезон английского чемпионата, он сделал дубль, и его клуб добился крупной победы - 3:0 над «Бернли». Попутно, как уточняет издание MisterChip, Холанн установил новый рекорд АПЛ.

Дело в том, что до него еще ни один игрок не забивал первые два мяча нового сезона. А Эрлинг сделал это - впервые в истории английской Премьер-лиги, то есть с 1992 года.

Во втором туре английского чемпионата «Манчестер Сити» предстоит сыграть с амбициозным «Ньюкаслом», который в первом туре чемпионата еще более крупно, 5:1, обыграл «Астон Виллу». 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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