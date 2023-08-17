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Саудовский клуб пытался купить Эдерсона у «Манчестер Сити» слухи

17 Августа 2023 • 02:07 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Файха
19.08 21:00

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес стал трансферной целью «Аль-Хиляля».

Руководство «горожан» не заинтересовано в продаже бразильца, поэтому обсуждения с саудовским клубом не продвинулись, сообщает журналист Фред Кальдейра. Сам вратарь также не проявил интереса к переходу в «Аль-Хиляль». До официального предложения дело так и не дошло.

Текущая стоимость Эдерсона оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро. 30-летний футболист принял участие в 291 матче «Манчестер Сити» с момента своего прихода в клуб в 2017 году, пропустив 224 гола и 140 раз сыграв «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Аль-Хиляль Эдерсон Мораес трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД АЛЬ-ФАЙХА
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