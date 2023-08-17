Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес стал трансферной целью «Аль-Хиляля».

Руководство «горожан» не заинтересовано в продаже бразильца, поэтому обсуждения с саудовским клубом не продвинулись, сообщает журналист Фред Кальдейра. Сам вратарь также не проявил интереса к переходу в «Аль-Хиляль». До официального предложения дело так и не дошло.

Текущая стоимость Эдерсона оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро. 30-летний футболист принял участие в 291 матче «Манчестер Сити» с момента своего прихода в клуб в 2017 году, пропустив 224 гола и 140 раз сыграв «на ноль».