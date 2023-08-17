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«Ливерпуль» сделал предложение капитану «Штутгарта»

17 Августа 2023 • 01:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
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19.08 17:00

Руководство «Ливерпуля» экстренно ищет способы усилить полузащиту до конца трансферного окна, обратив внимание на Бундеслигу.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «мерсисайдцы» сделали предложение по покупке японского полузащитника «Штутгарта» Ватару Эндо. Условия возможной сделки не разглашаются. Сообщается, что сам японский игрок хочет оказаться в составе гранда Английской премьер-лиги, поскольку видит в таком переезда возможность всей карьеры.

Напомним, что 30-летний японец выступает в составе «Штутгарта» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в шесть с половиной миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт Ватару Эндо
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