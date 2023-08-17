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Гвардиола ответил на вопрос о будущем Лапорта и Палмера в «Манчестер Сити»

17 Августа 2023 • 01:27 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Севилья
окончен после пенальти

«Манчестер Сити» может расстаться с несколькими игроками, прежде чем закроется летнее трансферное окно.

Одними из главных кандидатов на уход считаются полузащитник Коул Палмер и центральный защитник Эмерик Лапорт. После завершения матча Суперкубка УЕФА, в котором «горожане» обыграли «Севилью» в серии послематчевых пенальти, журналисты спросили у Гвардиолы о будущем обоих футболистов: «Уход Лапорта? Мне нечего сказать, вы должны задать этот вопрос ему самому и клубу. Что касается Палмера, то я не думаю, что он будет отдан в аренду. Он либо останется в «Манчестер Сити», либо будет продан», – цитирует журналист Саймон Байковски испанского рулевого.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эмерик Лапорт Коул Палмер трансферы футбола - лето 2023
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