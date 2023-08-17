Английские клубы 10 раз выигрывали Суперкубок УЕФА – второй показатель

«Манчестер Сити» принёс Англии десятую победу в Суперкубке УЕФА.

«Горожане» впервые в своей истории завоевали данный трофей, обыграв «Севилью» в серии послематчевых пенальти (5:4) после ничьей 1:1 в основное время. На счету представителей Англии теперь десять побед в турнире – второй показатель после испанских клубов, выигрывавших 16 раз. Третья позиция остаётся за Италией (девять побед), четвёртое место у Бельгии (три), а пятую строчку делят Нидерланды и Германия – по две.

«Манчестер Сити» получил возможность сыграть в Суперкубке УЕФА благодаря победе в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. В финале коллектив Хосепа Гвардиолы одолел «Интер» (1:0).